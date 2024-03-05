Trabzonspor'un başına geçecek teknik direktörü açıkladı. Cemal Ersen 'İçi cız etmiştir' diyerek anlattı

Maçın sonucu için "Teknik direktör farkı bu işte" diyen Ersen, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın neden bu denli dağınık olduğuna sayın Avcı'nın bir açıklama getirmesi gerek. Kadro yetersizliği veya sakatlıkları mazaret olarak kabul etmiyorum. Aynı şeyler fazlasıyla Alanyaspor için de geçerliydi. Onların şikayet ettiğini duymadım.

Sonucu sürpriz olarak nitelendiriyorum. Sadece skor değil, oyun olarak da çaresizliğini gördüm Trabzonspor'un. İki takım arasındaki fark ligdeki konumlarından belli. Biri UEFA Avrupa Ligi'nin, diğeri kümede kalmanın hesabını yapıyor. Lakin işini ciddiye alan takıma saygı duyacaksınız."

Ersen daha sonra Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için de şu iddiada bulundu:

Trabzonspor'un efsane golcülerinden biri olan Alanyaspor teknik sorumlusu Fatih Tekke'nin bu maçta duygularından tamamen arındığını, işine odaklandığını ve taktik anlamda dersine çok iyi çalıştığını gördüm. Lige tutunmak adına çok önemli bir kazanım elde ettiği için sevinçli, sevdalısı olduğu Trabzonspor'un bu aciz haline tanıklık ettiği için yüreğinin cız ettiğini düşünüyorum. Onu anlamak herkesin harcı değil.

İŞTE O SENARYO

Kafamda geleceğe dönük bir senaryo var. Evlatlarını öğütmekle ünlenmiş bir camiadır Trabzonspor. Geçmişte altyapısından yetişen nice isimleri acımasızca harcayanlar, bugün onları başka forma altında izlerken pişmanlık duyuyor mudur bilemem?

Ama ben Fatih Tekke'yi bir gün Trabzonspor'un başında görmenin hayal olmadığını düşünüyorum.