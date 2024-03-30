Fatih Terim teyakkuz halinde

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim teyakkuz halinde
PAOK ile karşılaşacak Panathinaikos'ta Fatih Terim konuştu.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos’un teknik direktörü Fatih Terim Pazar günü (yarın) oynanacak olan PAOK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim’in sözleri:

“İYİ BİR OYUNLA KAZANMAK İSTİYORUZ”

"PAOK'u çok iyi tanıyoruz. Aynı şekilde onlar da bizi tanıyor. Bu maç kendi evimizde oynanacak ve taraftarlarımız yanımızda olacak. Her şeyden önce iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz"

“HERKES PANATHİNAİKOS İLE GURUR DUYMALI”

"PAOK çok iyi takım ama bizim de hedeflerimiz var. Olympiakos maçından önce ortada 30 puan var demiştim. Şimdi 27 puan kaldı. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Pes etmeyen, savaşan ve taraftarlarını mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapan bir takım görmek istiyorum. Herkes Panathinaikos ile gurur duymalı"

“ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ”

"Gerçek şu ki elimizde çok fazla oyuncu yoktu ama elimizdekilerle uygun hazırlığı yaptık. Ayrıca lige uzun bir ara verildi, bu doğru. Kulübün ikinci takımıyla antrenman niteliğinde bir hazırlık maçında karşılaştık. Milli takımlardan dönen oyuncular konusunda çok dikkatli olmalıyız çünkü büyük bir boşluk var. Çok sayıda eksik olması nedeniyle antrenmanları verimli olacak şekilde düzenlemeye çalıştık. Vurguladığım gibi sezonun bu noktasında dikkatli olmak zorundaydık. Bu kadar çok eksik varken antrenmanların ritmini olması gereken yerde tutmak ve bu noktada yönetmemiz gereken yoğunluğu göz önünde bulundurmak elbette kolay bir şey değil. Bu yüzden oyunculara göz kulak olmaya ve aynı zamanda geliştirilmesi gereken bazı şeylerin üzerinden geçmeye çalıştık"

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