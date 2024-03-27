Fatih Terim'in hoşlandığı Türk kim?

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'in hoşlandığı Türk kim?
Yunan medyasında gündem Fatih Terim.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Atina'nın önde gelen haber sitesi Paopantou deneyimli teknik adamın Mehmet Can Gülerer'i takibe aldığını yazdı.

Yunan basını haberi "Fatih Terim'in hoşlandığı Türk kim" diyerek servis etti.

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Haberde şu ifadelere yer verildi: Geçtiğimiz hafta Fenerbahce U19 takımı ile Mehmet Can Gülerer'in takımı Panathinaikos antrenman sahasında hazırlık maçı oynadı.

Terim de oradaydı ve her iki takımın oyuncularını da izledi.

Daha spesifik olarak Panathinaikos'un teknik direktörü Gülerer'e dikkat çekti.

Söz konusu oyuncu 18 yaşında olup stoperlerde görev yapıyor.

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Genç yetenek, Fenerbahce'nin B takımında çok az maça çıktı.

Türk takımı, akademisi aracılığıyla bir gelecek bulmaya çalışırken, bir yandan da oynama dakikaları kazanması için onu A takıma yükseltmeyi hedefliyor.

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