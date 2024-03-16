Fatih Terim Fenerbahçe için yola çıktı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union SG’yi eleyen temsilcimiz Fenerbahçe çeyrek finalde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti.

11 Nisan’da Pire’de oynanacak ilk maç öncesi UEFA yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilere deplasman yasağı verildiğini duyurdu.

Taraftarının desteğinden mahrum bir şekilde sahaya çıkacak Fenerbahçe’ye destek olmaya 4 sürpriz isim gelecek.

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim yardımcısı Necati Ateş ve tercümen Mert Çetin ile yine Panathianaikos basketbol takımının koçu Ergin Ataman Fenerbahçe maçını izlemek için Karaiskakis stadındaki yerlerini alacaklar.