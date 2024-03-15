Abdullah Avcı Fenerbahçe maçını kafasında bitirdi

Kaynak: AA
Abdullah Avcı Fenerbahçe maçını kafasında bitirdi
Basın mensupları ile buluşan Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla ilgili planlamaların kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti.

Avcı, bunun net bir şekilde açıklanacağına işaret ederek, "Senelik plan mı, üç senelik plan mı bunu başkanla net bir şekilde açıklarız. Kamp bile organize edilmiş şu anda. Şu anda yarışırken bir yandan da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ediyor." dedi.

Yabancı oyuncuların Trabzonspor'a transferi sırasında sorun yaşanıp yaşanmadığının sorulması üzerine Avcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu her yerle ilgili olabiliyor. Bu çok normaldir İstanbul'u tercih etmesi. O yüzden, daha önce başlattığımız akademik projeyi uygulama ve denetlemeyle uzun vadeye yayıp, sabırlı bir şekilde destek olursak kendi içinden çıkacak oyuncularla, yabancı oyuncu sayısını aza düşürebiliriz. 'Bu topraktan çıktı.' diye konuşuyoruz ya daha iyi dizayn edip sabırla beklemek lazım. Bu net bir şekilde var ve olabiliyor."

Avcı, gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Futbolculara samimi bir şekilde gerçekleri anlatıyoruz. Avrupalı oyuncu sana, 'Beni nasıl kullanacaksın?', 'Hangi mevkide oynatacaksın?' diye soruyor. Sen eğer buna cevap verebiliyorsan ikna oluyorlar, Thomas Meunier'de olduğu gibi. Hızla gelişti ve iyi ki gelişmiş. Önemli katkı sağlıyor. Trabzonspor'u herkes biliyor, taraftarını ve yakın tarihteki şampiyonluğunu biliyor. Trabzonspor'un UEFA'daki dosyası temiz. Bunlar önemli şeyler gelen oyuncu için. Bir de bunun içerisine doğru oyun planını aktarabiliyorsan oyuncu buna ikna olabiliyor."

Avcı, geçen sezon takımdan ayrılışının ardından, "Bu şehre kısa süre sonra geri döneceğim diye düşündünüz mü?" sorusuna, "Yok düşünmedim. O kadar erken döneceğim aklıma gelmedi. Bir nikah vardı, ona gelemedim yanlış anlaşılmaması için. Bir hafta sonra geri geldim. Burası büyük bir camia ve mutluyum. Burada güzel şeyler yaşadık. Onun için hizmet etmek ve doğru şeyler yapmak istiyoruz. Bundan da sonuç almak istiyoruz." yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Avcı, "Bu bir ölüm-kalım savaş maçı değil. Bizim çok rahat olmamız gereken bir maç. Tribünün de öyle olması lazım. Sakin ve sabırlı şekilde takımlarına destek versinler. Onu verdikleri zaman zaten sonuç geliyor." diye konuştu.

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