Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı

Seçil Erzan’ın başını çektiği Fatih Terim Fonu davasında iddianamedeki bir fotoğraf dikkat çekti.

Tele 1’den Fırat Yeşilçınar’ın haberine göre, Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan çok sayıda futbolcuyu Fatih Terim Fonu diyerek dolandırdı. Futbolculardan milyon dolar alan Erzan, karşılığında sadece bir not kağıdı verdi.

Sanık Seçil Erzan’ın “özel belgede sahtecilik” ve “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Yüksek cezaların istendiği iddianamede her gün yeni skandallar ortaya çıkıyor. İddianamede futbolcuların not kağıdı karşılığında parayı teslim ettiği belirtildi. Yine iddianameye delil olarak konulan bir fotoğraf da dikkat çekici.

ÖMER KAHRAMAN PARAYI NAZLI CAN’A TESLİM ETTİ

Müşteki Ömer Kahraman, 9 Ocak 2023 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde, “300.000 Dolar’ı bizzat Seçil ERZAN’a Denizbank Levent Şubesindeki odasında ben teslim ettim, Şubat ayında ise iki kere Nazlıcan isimli şahıs Çorlu’daki işletmeme gelerek benden elden iki kez 400.000 ve 300.000 Dolar olmak üzere iki kere elden teslim ettim, ayrıca Seçil yine işletmeme gençten bir şahıs gönderdi, bu şahsın Nazlıcan’ın kardeşi Kerem olduğunu söyledi, ben gönderdiği bu şahsın kimlik fotokopisini aldım(Kimlik fotokopisine ait görsel alındı) bu gönderdiği kişiye de 200.000 Dolar parayı elden teslim ettim, devam eden günlerde Nazlıcan bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90.000 Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır, Nazlıcan’a para verirken paraların ve Nazlıcan’ın içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil’in telefonuna bu görseli yolladım, son olarak Seçil ERZAN bana Nur ERKASAP isimli şahsın hesabına hala fonda açıklık bulunduğunu ve para yatırmam gerektiğini söyleyerek göndermemi istedi, bu kez ben de verilen Nur ERKASAP’ın IBAN numarasına 5.884.000 TL parayı gönderdim, sonra buna ilişkin dekontu da Seçil’e gönderdim, Bu zamana kadar sadece bir keresinde 100.000 Dolar’ı Orion alışveriş merkezindeki işletmeme Seçil ERZAN bizzat gelerek fon getirisi adı altında bana bir kez teslim etti, bunun dışında bana ısrarla aramama ve ısrarla ofisinde ziyaret edip fonla ilgili bilgi almam sebebiyle iki parça da 100.000 ve 150.000 Dolar toplam 250.000 dolar olmak üzere Göktürk’teki Starbucks isimli cafede bana elden teslim etti, ancak bu zamana kadar ana paramı dahil geri iade etmemiştir, hatta kendisiyle telefonla konuştuğumda bana Denizbank ekranında fona ilişkin görseller gösterip bankaya yurtdışından para geldiğine ilişkin sözler söyleyip beni ikna etmişti, beni bu şekilde oyalayıp dolandıran Seçil ERZAN, Nur ERKASAP ve Denizbank yetkililerinden şikayetçiyim Secil ERZAN dediğimiz kişi bir bankanın şube müdürüdür, kendisi başından itibaren yatırım vaat ettiği için ve kendisi uzun yıllardır şube müdürü olduğu için inanmamak mümkün değildi, diyeceklerim bundan ibarettir.” İfadelerini kullandı.

SEÇİL ERZAN DOĞRULADI

Seçil Erzan da Kahraman’dan para aldığını doğruladı ve parayı da Nazlı Can’ın teslim aldığını belirtti.