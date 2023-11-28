Terim fonundan karla çıkan AKP'li ismi sinirlendiren soru. 1 ayda 1 milyon dolar kazandı

Master Haber'den Ercan Öztürk'ün özel haberine göre, futbolculara dolandırıcılık dosyasında bankacı Seçil Erzan’ın para aldığını söylediği isimlerden Nuri Köşkdere’nin AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Seçil Erzan savcılık ifadesinde Nuri Köşkdere için “Nuri Köşkdere yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi fazla bir ödeme yapmadım” demişti.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEYİM"

Suskunluğunu bozan Nuri Köşkdere, "Erzan'ı yıllardır tanırım. Ben iş adamıyım. Otomotiv sektöründeyim. Dolayısıyla şirketin çalıştığı bankada çalışıyordu. Yüklü para alışverişimiz oluyordu. Seçil ile orada tanıştık. Aramızda bir samimiyet oldu. Dolayısıyla görüşmelerimiz hep ticari konulardan ötürü gerçekleşiyordu. Çorlu'da oturan herkes Seçil'i tanırdı. Çok güleryüzlü, iyi bir insandı. Onun adına çok üzgünüm" dedi.

"SANIK DA MÜŞTEKİ DE DEĞİLİM"

Köşkdere, 'Fatih Terim Fonu'nun en karlı ismisiniz. 500 bin dolar verip 1,5 milyon dolar kazanmışsınız. Ne diyeceksiniz? ' soruya "Beni tuzağa çekiyorsunuz. Size bağırmak istiyorum ama hastayım. Sesim az çıkıyor. Yoksa sesim gürdür. Benim bu dosyada ne diye adım geçiyor? Ben bir kere gidip ifade vermişim.

Benim bilgime başvuruldu. Çağırsınlar yine giderim. Bana ters sorular sorup tuzağa çekmeyin. Sanık değilim, müşteki değilim. Ben bu para pul işlerini, bu olayın nasıl başladığını size anlatamam. Benim alacağım da yok vereceğim de yok. Ben o futbolcular gibi mağdur değilim" şeklinde konuştu.

BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞLADI

Nuri Köşkdere, 2014 yılında dönemin Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'a makam aracı olarak kullansın diye 2014 yılında 100 bin lira değerinde bir araba hediye etmişti. Köşkdere'nin belediyeye araç bağışlaması o dönemde Çorlu'da çok tartışılmıştı.