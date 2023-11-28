Terim fonundan karla çıkan AKP'li ismi sinirlendiren soru. 1 ayda 1 milyon dolar kazandı

Fatih Terim Fonu'na 500 bin dolar yatırıp, 30 gün sonra 1,5 milyon dolar alan Nuri Köşkdere "Ne diyeceksiniz?" sorusuna sinirlenerek, 'Beni tuzağa çekiyorsunuz. Size bağırmak istiyorum ama hastayım" yanıtını verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Terim fonundan karla çıkan AKP'li ismi sinirlendiren soru. 1 ayda 1 milyon dolar kazandı

Master Haber'den Ercan Öztürk'ün özel haberine göre, futbolculara dolandırıcılık dosyasında bankacı Seçil Erzan’ın para aldığını söylediği isimlerden Nuri Köşkdere’nin AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Seçil Erzan savcılık ifadesinde Nuri Köşkdere için “Nuri Köşkdere yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi fazla bir ödeme yapmadım” demişti.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEYİM"

Suskunluğunu bozan Nuri Köşkdere, "Erzan'ı yıllardır tanırım. Ben iş adamıyım. Otomotiv sektöründeyim. Dolayısıyla şirketin çalıştığı bankada çalışıyordu. Yüklü para alışverişimiz oluyordu. Seçil ile orada tanıştık. Aramızda bir samimiyet oldu. Dolayısıyla görüşmelerimiz hep ticari konulardan ötürü gerçekleşiyordu. Çorlu'da oturan herkes Seçil'i tanırdı. Çok güleryüzlü, iyi bir insandı. Onun adına çok üzgünüm" dedi.

"SANIK DA MÜŞTEKİ DE DEĞİLİM"

Köşkdere, 'Fatih Terim Fonu'nun en karlı ismisiniz. 500 bin dolar verip 1,5 milyon dolar kazanmışsınız. Ne diyeceksiniz? ' soruya "Beni tuzağa çekiyorsunuz. Size bağırmak istiyorum ama hastayım. Sesim az çıkıyor. Yoksa sesim gürdür. Benim bu dosyada ne diye adım geçiyor? Ben bir kere gidip ifade vermişim.

Benim bilgime başvuruldu. Çağırsınlar yine giderim. Bana ters sorular sorup tuzağa çekmeyin. Sanık değilim, müşteki değilim. Ben bu para pul işlerini, bu olayın nasıl başladığını size anlatamam. Benim alacağım da yok vereceğim de yok. Ben o futbolcular gibi mağdur değilim" şeklinde konuştu.

BELEDİYEYE ARAÇ BAĞIŞLADI

Nuri Köşkdere, 2014 yılında dönemin Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan'a makam aracı olarak kullansın diye 2014 yılında 100 bin lira değerinde bir araba hediye etmişti. Köşkdere'nin belediyeye araç bağışlaması o dönemde Çorlu'da çok tartışılmıştı.

fffffffffffffffffff.jpeg

1111.jpg

secil4-1.jpg

İlgili Haberler
Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Bodrum'daki evi ve çantadaki tomar tomar parayı açıkladı
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı
Arda Turan'ın Fatih Terim Fonu'na kaptırdığı para yapay zekayla 12 metrekarelik odayı doldurdu!
Fatih Terim fonuna paralar teslim edilirken kamera görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim fonuna para yatıran siyasisinin ismi belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı Sağlık
100 yaşına kadar yaşamanın 8 sırrı ortaya çıktı
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar Magazin
Tescilli güzeller Antalya'da buluşacak. Birlikte podyuma çıkacaklar
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme Magazin
İrem Sak'tan Dua Lipa'ya gönderme
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar Gündem
Bir garip kavga. Önce bıçakladılar sonra hastaneye bırakıp kaçtılar
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi Spor
Karşıyaka'da beklenmedik istifa. 3 yılı bir anda sildi
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi Gündem
Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi
Huzur uygulamasında 5 gözaltı Gündem
Huzur uygulamasında 5 gözaltı