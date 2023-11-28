Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Bodrum'daki evi ve çantadaki tomar tomar parayı açıkladı

Bankacı Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında adı geçen Semih Kaya'nın da ifadesi ortaya çıktı.

Erzan, Semih Kaya'nın kendisinden tehditle verdiğinden fazla para aldığını ileri sürmüş, hatta Bodrum'da aldığı villasının parasını da bu yolla ödediğini ileri sürmüştü.

Semih Kaya'nın olayla ilgili 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa ifade verdiği ortaya çıktı.

Kaya'nın ifadesinden öne çıkan bölümler şöyle:

- Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdım. 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdim. Daha sonra yurtdışına gittim. Dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığım için Erzan ile iletişimim devam etti. Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan beni arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söyledi. Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdim.

- İlk olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar paramı çekip Erzan'a Florya Şubesi'ndeki odasında bizzat elden teslim ettim. Bana kaşeli ve ıslak imzalı bir belge verdi. Parayı verirken bir kişi daha odadaydı. Saklamalı fondan haberi olan bu kişiyle tokalaştım. Erzan bu kişiyi Ali'nin kardeşi Atilla olarak tanıttı. Erzan yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri verecekti. Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da saklı fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan'a teslim ettim.

- Florya Şubesi'ndeki hesabımı Seçil Erzan'ın 2022 Temmuz'da tayin olmasıyla Levent Şubesi'ne taşıdım. Fona para yatırdıktan sonra hemen hemen her hafta Seçil'in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 kez Seçil'e Levent'teki odasında elden ödeme yaptım. İlkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar şeklinde ödeme yaptım. Ödeme yaptığım zaman her seferinde Seçil Erzan'dan ödeme yaptığıma dair belge aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci kez 600 bin dolar ödeme yaptım, yine aynı ay içerisinde altıncı kez 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan'dan ödemelere ilişkin ıslak imzalı belgeleri aldım. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi altında bir takım ödemeler yaptı. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum.

- Toplamda ne kadar ödeme yaptığımı ben de bilmiyorum. Erzan'ın yanında bulunan ve banka çalışanı olarak bildiğim Ali Yörük'e 1 milyon 200 bin doları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde elden teslim ettim. Yaptığım 6 ödeme dışında Erzan'ın yönlendirmesiyle 2022 yılı sonlarına doğru 355 bin doları Ali Yörük'ün hesabına EFT yaptım. Toplamda Erzan'a saklamalı getirili fona yatırması için 4 milyon 100 bin dolar para verdim. Seçil Erzan da bana 3 milyon 500 bin dolar parayı geri ödedi. Bunu fon getirisi olarak geri ödedi. 530 bin dolar alacağım kaldı.

- Fona para yatırırken herhangi bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon olduğunu ve getirisinin tamamen bana ait olacağını söylemişti. Erzan iki ödemeyi Levent'teki odasında, diğerlerinin şube önünde araç içerisinde teslim ettiği. Akabinde zaten birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdiği paraları Denizbank'taki hesabıma yatırdım.

- (Savcının, Bodrum'da gayri menkulu olup olmadığını sorması üzerine) Bodrum'da bir villa satın aldım. Ödemeleri devam diyor. Bu nedenle tapusunu üzerime alamadım. 2022 Eylül'de Denizbank Levent Şubesi'nde 100 bin dolar parayı villalardan sorumlu kişiye ödedim. Erzan da yanımdaydı. Birinci kattaki vezneden parayı alıp sorumlu kişiye teslim ettim.

- Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım'da teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm.

- Zaten şubeye gitmeden önce Seçil'i arayıp konu hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim.