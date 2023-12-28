Fatih Terim Panathinaikos'a gelir gelmez ilk değişikliğini yaptı. Futbolculara açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Fatih Terim Panathinaikos'a gelir gelmez ilk değişikliğini yaptı. Futbolculara açıkladı
Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, takımın başındaki ilk hamlesine imza attı.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Yunan takımı Panathinaikos'un başına geçti.

Panathinaikos'a 1.5 yıllık imza atan tecrübeli teknik adam, 900 bin euro civarında maaş alacak.

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ANTRENMANA ÇIKTI
Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 16. haftasında oynanacak Giannina maçı öncesi Fatih Terim yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

TERİM'DEN İLK HAMLE GELDİ
Yunan basınında geçen haberlere göre; Fatih Terim, antrenman öncesinde oyuncularıyla konuştu.

Fatih Terim'in ilk yaptığı değişiklik, iç saha maçlarından önce kalacakları yer oldu.

70 yaşındaki çalıştırıcının, futbolcuların iç sahadaki her maç öncesi otelde değil, evlerinde kalacağını söylediği aktarıldı.

Ayrıca Terim'in futbolculara güvendiği ifade edildi.

Böylece futbolcular, iç saha maçlarında otelde değil, evlerinde kalacaklar.

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