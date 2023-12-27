Ergin Ataman'dan EuroLeague maçı öncesi flaş Fatih Terim sözleri

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Ergin Ataman'dan EuroLeague maçı öncesi flaş Fatih Terim sözleri
Panathinaikos Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, futbol takımının başına geçen yakın dostu Fatih Terim için "Hoş geldin" mesajını paylaştı.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçtiği günden bu yana aldığı sonuçlarla taraftarın sevgilisi olan Ergin Ataman, Fatih Terim'in de Panathinaikos'un futbol takımına teknik direktör olmasında ön ayak oldu. Ataman'ın başarısın gören Yunanlar, aynı yükselişi Fatih Terim ile yaşamak için futbol takımını tecrübeli hocaya teslim etti.

Ergin Ataman; EuroLeague'deki Kızılyıldız karşılaşması öncesi yakın dostu Fatih Terim'e "Hoş geldin" mesajı iletti. Ataman, "Fatih Terim, benim yakın bir dostumdur. Ona Atina'ya ve Panathinaikos'a hoş geldin diyorum. Umarım Panathinaikos ile nice başarılara imza atar" ifadesini kullandı.

Ataman ile Terim'in kariyerleri daha önce de kesişmişti. Fatih Terim 2000-01 sezonunda İtalya'da Fiorentina'yı çalıştırdıktan sonra Milan'a imza atmıştı. Ergin Ataman da Montepaschi Siena ile anlaşarak İtalya'nın yolunu tutmuştu.
İkili daha sonra Galatasaray döneminde de birlikte çalıştılar. 2011-13 yılları arasında Fatih Terim'in Galatasaray'daki üçüncü dönemi yaşanırken Ergin Ataman da 2012-17 yılları arasında Galatasaray'ın basketbol takımının başındaydı.

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