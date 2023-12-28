Panathinaikos'un Fatih Terim'i neden aldığı belli oldu. Büyük sır ortaya çıktı

Panathinaikos'un başarılı olan teknik direktörü Ivan Jovanovic'i ani bir kararla gönderip, bir gün sonra yerine Fatih Terim'i getirmesi Yunanistan'da olay oldu. Yunan basını Terim'in göreve neden getirildiği konusunda çarpıcı bir habere yer verdi.

Yunanistan'ın Live Spor gazetesi, "Panathinaikos taraftarı adına Ivan Jovanovic'ten özür diliyoruz. Ivan Jovanovic'e sonsuz teşekkürler" başlığını kullanırken, Sport Day gazetesi "Başkan Alafouzos'a tepki büyük. Panatinaikos kaynayan bir kazana dönüştü. Ivan Jovanovic kovulduğunu gazetelerden öğrendi. Taraftarlar ve oyuncular şaşkına döndü" diye yazdı.

Fos Ton Spor gazetesi ise değişikliğin neden yapıldığı konusunda çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gazete şöyle yazdı:

Başkan Alafouzos, Jovanovic'i İstanbul Boğazı'nda boğdu. Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı. Bu transferde Acun Ilıcalı rol oynadı. Fatih Terim ile Acun Ilıcalı yakın arkadaş. Ilıcalı, Alafouzos'un sahibi olduğu SKAİ TV kanalında Survivor'ın yapımcısı. İkili futbol sahasında da birlikte olacak. Acun Ilıcalı, Yunanistan’ın Volos kulübünü satın alacak.

Eleftheros Typos gazetesi de, "Fatih Terim’i almaları taraftarları huzursuz etti. Panatinaikos'un başkanından büyük saygısızlık. Ivan Jovanovic birden bire kovuldu" yorumunu yaptı.