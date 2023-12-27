Fatih Terim'den ayağının tozuyla ilk açıklama: Tüm kontrol bende değil

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Terim'den ayağının tozuyla ilk açıklama: Tüm kontrol bende değil
Panathinaikos'a imza atmak üzere Atina'ya giden Fatih Terim burada açıklamalarda bulundu.

Yunanistan üper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmak üzerine Atina'ya giden Fatih Terim havalimanında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Çok mutluyum. Başkanla yaptığımız toplantı çok uzun sürmedi, çünkü sahip olduğumuz enerji çok güçlüydü ve bu nedenle buna ihtiyacımız yoktu. Başkan ne istediğini biliyordu ve bana söylediği plan sayesinde düşünmeme gerek kalmadı ve teklifi hemen kabul etmeye karar verdim."

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"Elbette Yunan ligini takip ediyorum ve Panathinaikos, OlympiaKos, AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum."

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"Başlangıçta başkanla altı aydan bahsetmiştik ama sonunda 1ç5 yıla karar verdik çünkü bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl Panathinaikos sonuna kadar savaştı ve bu yıl da takımla birlikte mümkün olduğunca çok savaşmamızı istiyorum. Çok kaliteli bazı oyuncular gördüm. Herkesten en iyi verimi almaya çalışacağız."

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"Ben denizin diğer tarafındanım. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. İtalya'da Fiorentina'dayken Ergin Ataman da oradaydı. Şimdi de aynı, bundan mutluyum."

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"Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. Uzun yıllar milli takıma da hizmet ettim ama burada olmaktan çok ama çok mutluyum."

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