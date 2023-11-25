Fatih Terim'in bilinmeyenlerini açıkladı. Mine Kırıkkanat en çok son cümlesi ile dikkati çekti

Yüksek kâr vaadiyle, özel bir bankanın şube müdürü bankacı Seçil Erzan tarafından aralarında futbolcuların da olduğu 18 kişinin dolandırılması olayı gündemdeki yerini koruyor.

Kamuoyunda ‘Fatih Terim fonu’ olarak bilinen dolandırıcılık olayı ile ilgili ifade veren Fatih Terim, söz konusu fona para yatırmadığını söylemişti.

Öte yandan 10 Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, Fatih Terim’in 700 bin dolar verdiği ve 1,5 milyon dolar da geri aldığı görülürken tablodaki ‘ödenen miktar yazılanın çok ...’ notu dikkat çekti.

FATİH TERİM’İN BİLİNMEYENLERİNİ AÇIKLADI

Gazeteci yazarı Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim ile ilgili 2017 yılında yazdığı bir yazıdan alıntı yaptı. Kırıkkanat’ın yazısında Terim’in yıllarca Galatasaray ve Milli Takım’daki başarılarından ailesinin de kâr sağladığını belirtmişti. Kırıkkanat paylaşımının sonunda ise “Ve bugün, muazzam bir dolandırıcılığın tam ortasında, Fatih Terim’in adı çıkınca şaşılıyor ha? Geçiniz” ifadelerini kullandı.

Mine Kırıkkanat’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“Tarih, 6 Ağustos 2017. Cumhuriyet’te şöyle yazmışım:

“Fatih Terim & Co. Fatih Terim, başarı oranı en iyimser hesapla yarı yarıya “imparator”luk mesleğinde yıllarca Galatasaray ve Milli Takım’dan beslendi. Hem de ne beslenme! Ama Terim hanedanına besi yetmiyor... Eş Fulya Terim, Events adlı organizasyon şirketiyle kocasının çevresindeki milyarderlerin düğün dernek düzenlemelerinden sebepleniyor. Küçük kız Buse, babasının ününden nemalı “moda blogger”ı oldu. Bebeğinin alt bezi dahil, kullandığı tüm eşya ve aksesuvar fotolarını sosyal medyada yayımlayarak marka reklamı yapıyor. Kazancından ne kadar vergi veriyor doğrusu bilmek isterdim; çünkü bencileyin utanç verici bu çığırtkanlıktan, “post” (gönderi) başına 30 bin TL parsa topladığı iddia ediliyor. Hatta bir ara Milli Takım’ı çığırtkanlığını yaptığı markalarla giydirdiği bile ileri sürüldü! Buse’nin kocası Volkan Bahçekapı, futbol menajeri Ahmet Bulut’un ortağı. Şirket, pek çok futbolcuya menajerlik hizmeti veriyor. Bu futbolculardan bazıları, sebebi hikmeti Fatih Terim’den sorulan yeteneklerinden dolayı Milli Takım’a transfer edilince, büyük kulüpler tarafından kapışılıyorlar... ama Ozan Tufan ve Ahmet Çalık örneğinde görüldüğü gibi, pek de olağanüstü çıkmıyorlar. Zarar yok, çünkü damat Volkan Bahçekapı, bu transferlerin parsasını tıkır tıkır topluyor. Büyük kız Merve’nin ne iş tuttuğunu bilmiyoruz. Büyük damadın meşgalesini de bilmiyoruz. Ama Fatih Terim’in Alaçatı’da kebapçı basmasına neden olan restoran sahibinin, büyük damadın kız kardeşi olduğunu biliyoruz. Sizin anlayacağınız, Terim hanedanını doyurmak zor...”

Ve bugün, muazzam bir dolandırıcılığın tam ortasında, Fatih Terim’in adı çıkınca şaşılıyor ha? Geçiniz”