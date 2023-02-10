Zeynep Bastık'tan açıklama geldi. Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği hüzünlendirmişti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremle,10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, ses dinleme ile hayat belirtisi alınmasının ardından zamana karşı yarıştı ve bir mucizeye imza attı. Ayfer (15) depremin 99’uncu saatinde, 13 yaşındaki kardeşi Fatma ise depremin 101’inci saatinde enkaz altından canlı çıkarıldı.

İLK İSTEĞİ 'GÜL BEYAZ GÜL' ŞARKISI OLMUŞTU

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi'ndeki enkazda kurtarma çalışmaları 10 saat süren sürdü. İtfaiye erleri, Ayfer'in bilincini açık tutmak için sürekli olarak genç kızla konuşarak, sorular sordu. Ayfer’in ilk isteği, Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısı oldu ve dondurmayı özlediğini söyledi.





Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın istediğini geri çevirmedi ve cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletti. Ayrıca Ayfer'e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

Enkazdan canlı olarak çıkarılan iki kardeş, sağlık ekiplerine teslim edildi. Zeynep Bastık, Ayfer'in duygu yüklü görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"EĞİTİM HAYATLARI BOYUNCA YANLARINDA OLACAĞIM"

Ünlü şarkıcı, depremin beşinci gününde gerçekleşen mucize kurtuluşunun ardından şu ifadeleri kullandı:

"Ayfer’e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok, çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le. Şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşiyle eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım."