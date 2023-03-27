27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sanatçı Genco Erkal Muharrem İnce'ye yüklendi: Başı dönmüş

Sanatçı Genco Erkal Muharrem İnce'ye yüklendi: Başı dönmüş

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Fazıl Say ve Gonca Vuslateri'nin ardından bir tepki de Genco Erkal'dan geldi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:23
Takip Et

Muharrem İnce'ye bir tepkide sanatçı Genco Erkal'dan geldi

Sanatçı Genco Erkal Muharrem İnce'ye yüklendi: Başı dönmüş
+
Aa
-

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması veMillet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Gökhan Özoğuz, Gonca Vuslateri ve Fazıl Sayın ardından usta sanatçı Genco Erkal'dan da geldi.

MUHARREM İNCE'NİN 'SÖZDE SANATÇI' ÇIKIŞI SİNİRLENDİRDİ

İmza toplama sürecinin 4'üncü gününde 100 bin imza barajını aşan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında partisinin genel merkez binasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlayan İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

GENCO ERKAL: İMZAYI BULUNCA BAŞI DÖNMÜŞ

Muharrem İnce'nin 'sözde sanatçı' sözlerine Genco Erkal'dan yorum gecikmedi. Twitter hesabından Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşan oyuncu "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
3
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
6
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
7
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha
﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha
﻿Edirne'de terör örgütü şüphelileri yakalandı. 3 gözaltı daha
﻿Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
﻿Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
﻿Fethiye’deki silahlı saldırı olayında 2 kişi tutuklandı 
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
﻿Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
﻿Fenerbahçe'ye 65 bin Euro'ya gelen İsmail Yüksek Avrupa devlerinin gözdesi oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.