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Trump'ın başı belada. FBI evinden çıkan gizli belgeleri açıkladı

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine yapılan baskına ilişkin FBI tarafından yapılan açıklamada 184 adet gizli belgeye ulaşıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 22:10
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FBI Eski ABD başkanı Trump'ın evinden çıkan gizli belgeleri açıkladı

Trump'ın başı belada. FBI evinden çıkan gizli belgeleri açıkladı
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Eski ABD başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago isimli malikânesindeki baskına ilişkin Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hazırladığı yeminli beyanda, daha önce el konan 15 kutunun 14’ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı bildirildi.

FBI’ın Mar-a-Lago baskınına ilişkin arama izni almak için hâkime gönderdiği 34 sayfalık yeminli beyan, bazı kısımları çıkartılarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Beyanda, Eski ABD başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde mayıstaki aramalarda 15 kutu belgenin alındığı ve bu kutuların 14’ünde toplam 184 gizli belgeye ulaşıldığı aktarıldı.

Ayrıca, FBI bu beyanda Trump’ın evinde el konan belgelerin ‘istihbarat kaynaklarını tehlikeye atabilecek nitelikte’ olduğunu da belirtti.

Beyanda, Trump’ın avukatıyla FBI’ın gizli belgelerin Mar-a-Lago’nun bir odasında tutulduğuna ilişkin yazışmaları da yer aldı.

YEMİNLİ BEYAN TARTIŞMASI

Trump’ın malikânesi Mar-a-Lago’ya 8 Ağustos’taki FBI baskınından üç gün sonra ilk defa açıklama yayınlayan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığı’nın arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesi’ne başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

Trump’ın da arama emrinin kamuoyuyla paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı ancak ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının Trump’ın Mar-a-Lago malikânesini aramak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması için başvurmuştu.

Adalet Bakanlığı’nın 16 Ağustos açıklamasında şunlar denmişti: “Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır.”

Florida Federal Mahkeme yargıcı Bruce Reinhart ise yeminli beyanın bazı kısımlarının halkla paylaşılabileceğini belirtmiş, Adalet Bakanlığı’ndan, soruşturmaya vereceği zararlar konusunda 25 Ağustos’a kadar daha fazla gerekçe ortaya koymaları ve yeminli beyanı redakte etmelerini talep etmişti.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Anhony Coley’in bugünkü açıklamasında da şunlar yazıldı: “Adalet Bakanlığı, mahkemenin 22 Ağustos tarihli emri uyarınca gerekli belgeyi mühürlü bir şekilde sundu. Bakanlık, mahkeme konuyu değerlendirdiği için daha fazla yorum yapmayı saygıyla reddediyor.”

Yeminli beyanın, Adalet Bakanlığı soruşturmasının ve bu kapsamda FBI ajanlarının Trump’ın Palm Beach’teki Mar-a-Lago malikânesinde yaptıkları aramanın yürütme temeli hakkında daha önemli ve detay bilgiler içerdiği düşünülüyordu.

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