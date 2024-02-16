Fed üyesinden faiz mesajı

Bostic, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde merkez bankasının yüzde 2 hedefine doğru ilerleyip ilerlemediğinin net olmadığına dikkat çekti.

Bostic, "Verilerden, anketlerimizden elde edilen kanıtlar, zaferin açıkça elde edilmediğini gösteriyor. Enflasyonun hızını yavaşlatma konusunda önemli ve memnuniyet verici bir ilerleme kaydettik. Benim beklentim, enflasyon oranının düşmeye devam edeceği, ancak piyasaların para politikasının olması gerektiğine işaret ettiği hızdan daha yavaş olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Başkan Jerome Powell, Fed'in enflasyonun hedefine dönme yolunda olduğuna dair daha fazla güvene ihtiyacı olduğunu belirtirken, diğer politika yapıcılar enflasyonu yüzde 2'nin üzerinde tutabilecek çeşitli riskler konusunda uyarıda bulundu.

Bu yıl Fed'in politika belirleme komitesinde oy hakkına sahip üye olan Bostic, "Fiyat istikrarı için verilen bu mücadelede zafer ilan etmeden önce daha fazla güvene ihtiyacım var" değerlendirmesinde bulundu.