Fedon'dan bomba gibi açıklama. Öyle şeyler söyledi ki duyanlar kulaklarına inanmak istemedi

Hayatının büyük bir bölümünü Bodrum'da geçiren ve sık sık denize girerken paylaşımlar yapan 81 yaşındaki şarkıcı Fedon, geçtiğimiz haftalarda yine denize atladığı anları takipçileriyle paylaşarak, "Ve Fedon denize düştü" demişti.

Ünlü isim, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programına konuk oldu. Hayatına dair pek çok açıklama yapan Fedon'un dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

“Ben ada çocuğuyum, mevsim ayırmam kendimi bildim bileli canım ne zaman isterse denize girerim. Ailemden böyle gördüm. Yeşilçam’ın efsane karakter oyuncusu Nubar Terziyan dayım olur. Özellikle o dört mevsim sudaydı. Yaz kış denize girerdi ama hava olsun diye değil.

HAVA OLSUN DİYE...

İtiraf edeyim ben bazen hava olsun diye denize atlıyorum. Oğlum Teo’ya çek diyorum. Açıyorum kollarımı denize atlıyorum. Dayım öyle değildi.

500 LİRALIK LAHMACUN OLSUN

Bodrum bugün sadece laylaylom beldesi değil. Dünya Bodrum’u biliyor. O zaman Bodrum’da pahalı yer olacak. Olmaz ise pahalı turist gelmez. Ben 500 liralık lahmacun olması taraftarıyım. Aşağıdaki 20 liralık da dursun. Süt banyosu yapan Ruslar var, yapsın. Milyon dolarlık yat sahipleri para harcamak istiyor, harcasın.

Yoksa ben fasulyenin kilosunu 50 liraya alıyorum, hanım söyledi İstanbul’da 80 liraymış.

EVLİLİK DOĞAYA AYKIRI

Ben 55 yıllık evliyim ama evlilik doğaya aykırıdır. Ben insan isem imzaya gerek yok. Evlilik yok olacak. Dediklerimi 20 yıl sonra anlayacaksınız. Bir gün Ortaköy’de Sadıkoğlu Yalısı'na bir işe gitmiştik. Kapının girişinde şöyle yazıyordu: 'Evlilik daireleri resmî kerhanelerdir' Bir belediye memurunun imzası olmadan evlenememek ne demek?

BİR KADINDA 3 G'YE BAKARIM

Aşk acıdır. İnsan bünyesi için de hiç faydalı değildir. İlk görüşte aşk diye bir şey olmaz. O beğenidir. Mesela ben bir kadında 3G'ye bakarım: Göz, göğüs, g*t!

KADINLAR BANA TECAVÜZ ETTİ

Neden erkekler kadını ailelerinden istiyor bilmiyorum bence kadınlar gelsin istesin. Çünkü bugüne kadar hep kadınlar beni ayarladı. 'Hadi Fedon gel sana bir kahve yapayım' diyenlerin hepsi bana tecavüz etti.

Beraber olacağım insanın yaşına bakmam. Bakın Robert de Niro geçen baba oldu. Ben de 81 yaşındayım ama bu yaştan sonra çocuk yapacağımı sanmam. Bayatlamış meniyle ne kadar çocuk olur. İlaç psikolojik, sen bana aspirin ver canavar kesilirim. Ama ne var değişik mekan olduğu gibi değişik hatunda da keramet var. Ben 81 yaşındayım daha ilaçlık değilim.