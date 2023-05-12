Nesrin Cavadzade tatilden mayolu fotoğraflarını paylaştı. "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"

Oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyadan mayolu bir fotoğrafını paylaşarak yaz sezonunu açtığını duyurdu.

Nesrin Cavadzade tatilden mayolu fotoğraflarını paylaştı. "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

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Şimdilerde tatil yapan oyuncu, sezonu açtı.

Nesrin Cavadzade, mavi mayosuyla art arda verdiği pozları yayınlayarak "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim" notunu yazdı.

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40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

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Sanatçı Fedon ise 3 Mayıs'ta denize atladığı bir videosunu yayınlayarak "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullanmıştı.

Nesrin Cavadzade, ardından ise bir fotoğraf daha paylaşarak, “Bacaklar kaslı ama ışık ters” yorumunda bulundu.

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