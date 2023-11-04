Fenerbahçe 26 yıl sonra Kadıköy'de kabus gördü! Fatih Saboviç yazdı

2023-2024 sezonundaki tüm resmi maçlarını kazanarak 19'da 19 yapan Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Trabzonspor'u da devirip 20'de 20 yapmayı hedefleyerek yeşil sahaya adım atmıştı... Tribünler tıklım tıklım doluydu ve İstanbul, etkileyici bir futbol akşamına ev sahipliği yaptı. Trabzonspor sahadan galip ayrılarak hem rakibinin serisini bitirdi hem liderliği elinden aldı hem de 1997'den sonra ilk kez Kadıköy'de galip gelmiş oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi için bir anda tüm sezon başından bu yana yaşanan pozitif süreç geçtiğimiz günlerde zora girdi. Sarı lacivertlilerin stoper bölgesindeki isimlerden Serdar Aziz, Djiku ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli yokluklarının üstüne Pendikspor mücadelesinde eklenen diğer isim Fred olmuştu. Orta omurgası çöken Kanarya'nın, Kadıköy'deki zorlu Trabzonspor mücadelesine nasıl bir ilk 11'le çıkacağı soru işaretiydi.

OOSTERWOLDE - SAMET AKAYDIN TANDEMİ

Karşılaşma öncesi tribünlerden muhteşem bir koreografi izledik. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü şerefine tribünlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posteri yer alıyordu ve Fenerbahçe tribünleri izleyenlere harika görüntüler hediye ediyordu.

Takımda görev yapamayan oyuncuların yerine savunmada Oosterwolde ile Samet Akaydın'a görev veren İsmail Kartal, Fred'in yokluğunda ise İsmail Yüksek, Zajc ve Szymanski üçlüsünden kurulu orta alanı sahaya sürmüştü.

SKANDAL CİDDİ TEPKİLERE YOL AÇIYOR

Fenerbahçe - Hatayspor karşılaşmasının yan hakemlerinden Kemal Yılmaz'ın istifa kararı ve VAR konusundaki sözleri geçtiğimiz hafta alınan Pendik galibiyeti sonrası sarı lacivertli camia ile Türk futbol kamuoyunun tek gündemiydi. Bu olaydan ötürü tribünlerin haklı olarak gerginleştiği bir atmosfere sahipti Kadıköy... Maç da böyle bir ortamda başladı.

TRABZONSPOR TEK ŞUT ATTI, GOLÜ BULDU

Genelde Fenerbahçe maçlara dominant başlar, ileride top tutup ön alan baskısı yapar ve golü erkenden atardı. Ancak bu sezonun en erken yenilen golünün gelmesi çok uzun sürmedi... Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, topu başarıyla sürüp sol kanattan içeriye ortasını yaptı ve Onuachu, stoper zaafıyla gelen boşluğu kafa vuruşunda attığı golle değerlendirdi: 0-1.

Sarı lacivertli ekip ilk yarı boyunca rakip kaleye 5 şut denemesi yaptı ancak isabet bulamadı. Trabzonspor ise 1 isabetli şutta 1 gol bulmayı bildi.

TRİBÜNLERİN GERGİNLİĞİ PANİK OLARAK YANSIDI

Fenerbahçe rakibi karşısında net bir varlık gösterememenin problemini çok yaşadı. Tribünlerdeki gerginlik, sahadaki takımın her bireyine yansıdı ve futbolcuların çoğu pozisyonda eli ayağına karıştı âdeta...

10. dakikada geliştirdiği atakta golü bulan Trabzonspor, geride de iyi alan kapattı ve kalesinde tehlike görmeden devreyi kapattı. Visca ile Onuachu dahi geriye gelerek takımına destek olup Fenerbahçe'nin büyük tehlikeler yaratmasını engelledi.

EV SAHİBİ TÜM İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜNDÜ AMA...

Devrenin sonuna doğru Onuachu kornerden gelen topta kafayı vurdu ve 2. golü buldu ancak Nijeryalı yıldız, İsmail Yüksek'i formasından çektiği için gol iptal oldu. İlk yarı, 5 dakikalık uzatmanın ardından sona erdiğinde Fenerbahçe'nin topla oynama oranı yüzde 67'ye yüzde 33'tü. Sarı lacivertli ekip tüm istatistiklerde üstün olmasına rağmen beklenen golü ya da eşitliği yakalayamadı.

FRED VE DJIKU İKİLİSİNİN YOKLUĞU...

Birinci 45 dakika boyunca Fenerbahçe cephesinde en büyük göze çarpan eksiklik birinci, ikinci ve üçüncü bölge geçişlerinde yaşandı. Djiku'nun stoperdeki, hemen önünde oynayan ve sarı lacivertli ekibin beyni/pas istasyonu olan Fred'in yokluğu, Kanarya'nın rakip yarı alana kolay geçememesinin temel sebebiydi.

Hâl böyle olunca, verimli bir yerden hücum hattına aktarılamayan topla Trabzonspor ceza sahasında oynanamadı da... İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip kaleyi uzaktan şutlarla yoklamak zorunda kaldı.

İKİNCİ DEVREYE FIRTINA GİBİ BAŞLADILAR

Trabzonspor cephesi karşılaşmanın ikinci yarısına fırtına gibi bir giriş yaptı. Soyunma odasına 1-0 önde gitmenin getirdiği moral ve momentumla sahaya dönen bordo mavililer, 46. dakikada Berat'ın uzaktan tam alt köşeye gönderdiği füzeyle skoru 2-0'a getirdi.

Ancak Abdullah Avcı'nın öğrencileri dur durak dinlemiyordu. Karadeniz ekibi 47'de Pepe'nin müthiş şutuyla bu kez durumu üçledi: 0-3.

SAMET ÜZDÜ, TADİÇ GÜLDÜRDÜ

Trabzon'un üçüncü golünde de akıl almaz bir hata yapan isim Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'dı. Samet'e bu hatalar sonrası kendi tribünlerinden büyük tepkiler yükseldi. Top her Samet'in ayağına geldiğinde sarı lacivertli tribünlerden protesto, ıslık ve alkış sesleri yükseldi.

Skor avantajını alıp cebine koyan Trabzonspor, geriye doğru yaslanmayı seçti. Avcı'nın ekibi 60. dakikada ceza sahasında penaltıya sebebiyet verdi ve Fenerbahçe beyaz noktadan Tadiç ile gülüp farkı azalttı: 1-3.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Trabzonspor karşısında akıl almaz hatalar yapan Samet Akaydın, 74'te kenara geldi ve yerini Batshuayi'ye bıraktı. Stopere İsmail Yüksek geçti. Oyundan çıkan Samet Akaydın, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Miha Zajc konusunda çok daha erkenden hamle gelebilecekken, teknik direktör İsmail Kartal bekledi ve Sloven yıldızı da 74. dakikada kenara alıp yerine Miguel Crespo'yu sahaya sürdü.

KANARYA 10 KİŞİ KALDI, FARKI 1'E İNDİRDİ...

Gece boyunca Fenerbahçe için soğuk duşlar da kâbuslar da sona ermedi... Kronometrelerde 78 yazarken İsmail Yüksek yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı lacivertli ekip tüm bu yaşananlara rağmen denemeyi ihmal etmedi.

Normal sürenin bitimine kısa süre kala Crespo ceza sahasında düşürüldü ve hakem tekrar penaltı dedi. Tadiç atışı kaçırmasına rağmen VAR sisteminden atışın tekrarı istendi ve Tadiç ikinci kez rakibini affetmeyip golü kaydetti: 2-3.

1997'DEN SONRA KAZANDILAR!

Maçın gidişatı öylesine ateşliydi ki; hakemin işaret ettirdiği 10 dakikalık uzatma dahi başlı başına bir başka maç olabilirdi. Enis Destan'ın 90+7'de kaydettiği gol skoru 4-2 yapmasına rağmen, VAR'dan gelen uyarı sonrasında Trezeguet'nin faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

5 gollü mücadele uzadıkça uzadı ve son düdükle birlikte Trabzonspor büyük sevinç yaşadı. Bordo mavililer, 1997'den sonra ilk kez Kadıköy'de kazanarak 3 puana uzandı. Liderlik koltuğu Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçerken 19 maçlık galibiyet serisi sona erdi.