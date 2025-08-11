Fenerbahçe Avrupa'da 288. randevuda

Fenerbahçe Avrupa'da 288. randevuda

Fenerbahçe, yarın (salı), UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadele ile beraber Avrupa'daki 288. maçına çıkmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 287 müsabakada 113'er galibiyet ve yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde 409 gol gördü.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 40. MÜCADELE

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 40. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 39 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 57 gol attı, kalesinde 48 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

