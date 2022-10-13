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Acun Ilıcalı Ali Koç'tan Fenerbahçeli o ismi istedi. Bu kez bir futbolcu değil

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den bu kez futbolcu dışında bir isim istedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:16
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Fenerbahçe'den 3 transfer yapan Acun'un takımı Hull City'e bu kez Ali Koç'tan flaş bir isim istedi

Acun Ilıcalı Ali Koç'tan Fenerbahçeli o ismi istedi. Bu kez bir futbolcu değil
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Premier Lig'e çıkma hedefi bulunan Hull City transfer döneminde önemli transferlere imza atmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu City, sezona iyi başlasa da kötü giden performans sonrası Shota Arveladze ile yollar ayrıldı. Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'den 3 transfer yapan City dördüncü imzaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un onayına bağlı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te iddialı bir kadro oluşturmak için transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviye yaptı. Hull City'nin tercih ettiği oyuncuların büyük bir çoğunluğunun Süper Lig tecrübesi bulunması ve Türk isimlerin takıma dahil edilmesi dikkat çekti. Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Hull City öte yandan Allahyar Sayyadmanesh, Jean Michael Seri, Adama Traore, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh ve Dimitris Pelkas'la anlaşma sağladı.
Hull City'yi yeniden Premier Lig'e taşımayı hedefleyen Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Dimitrios Pelkas'ı transfer etmişti. Sarı lacivertliler bu transferlerden hem önemli bir gelir elde etti hem de yabancı kontenjanını boşalttı.


Lige iyi başlyan Hull City daha sonrasında düşüşe geçti. Championship'te üst üste 4 mağlubiyet gördü. Hull City'de yaşanan bu kötü süreç sonrası Shota Arveladze ile yollar ayrıldı. Veda sonrası teknik direktörlük görevine geçici olarak Andy Dawson getirildi.
Hull City'de son olarak Huddersfield'la karşı karşıya gelindi. Andy Dawson'ın öğrencileri rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Hull City, Championship'te 13 puanla 20'nci sıraya geriledi.

Hull City ilk 13 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı
İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

TEKLİFİ DOĞRULADI
Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu. Ajansspor'a konuşan Çorlu teklifi doğruladı. Çorlu, "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi.
Durumun bir hafta içinde netleşmesi beklenirken Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek.

PRO LİNSANSI VAR
Uzun yıllar Fenerbahçe U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımı yöneten Emre Belözoğlu'nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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