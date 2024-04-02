Fenerbahçe Genel Kurulu kararını verdi. Oy birliği ile kabul edildi

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da kongre üyeleri Ali Koç ve yönetim kurulunun sunduğu teklifi kabul etti.

Bu teklife göre mevcut Fenerbahçe yönetimi Süper Kupa'ya çıkmama da dahil pek çok aksiyonu alma yetkisine sahip oldu.

İşte verilen yetkilerin tamamı:

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak



2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak



3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek



4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak