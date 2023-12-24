Fenerbahçe Galatasaray’a ilk golünü attığı maçta şampiyon oldu

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Fenerbahçe Galatasaray’a ilk golünü attığı maçta şampiyon oldu
Galatasaray Fenerbahçe'yi 6 maçta da gol yemeden yendi. Fenerbahçe Galatasaray'a ilk golünü attığı maçta şampiyonlugu kazandı.

Fenerahçe-Galatasaray ezeli rekabeti ne zaman başladı, ilk maçlarda hangi sonuçlar alındı?

Sabah gazetesinin usta yazarı Erhan Afyoncu, derbi tarihiyle ilgili önemli notlar paylaştı. Afyoncu'nun bugünkü yazısından bir bölüm şöyle:

Fenerbahçe–Galatasaray kulüpleri arasındaki ezeli rekabet ilk defa 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray Lisesi öğrencilerinin takımı ile yeni kurulmuş bir semt takımı arasındaki maçla başladı. Bu özel maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Fenerbahçe ise bu ligde ilk 1911-1912 sezonunda şampiyon oldu. Galatasaray bu sezon Avrupa seyahatine çıkmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında daha sonra oynanan 6 maçı da Galatasaray gol yemeden kazandı. Bu maçların tarih ve skorları şöyledir: 9 Ocak 1911: 3-0; 12 Şubat 1911: 7-0; 16 Nisan 1912: 1-0; 4 Mayıs 1913: 6-0; 25 Mayıs 1913: 1-0; 26 Ekim 1913: 3-0.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmeyi bırakın gol bile atamıyordu. 1913-1914 sezonu, çekişmeli Galatasaray-Fenerbahçe maçlarından birine daha sahne oldu. Maç 4 Ocak 1914 Pazar günü oynandı ve Fenerbahçe'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu netice aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1913-1914 sezonunu şampiyon olarak bitirdiği anlamına geliyordu. Çünkü Fenerbahçe, sonraki maçlarını kaybetse bile şampiyonluğu garantilemişti.

Diğer taraftan bu maç, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a ilk golünü atmasına ve ilk galibiyeti almasına da sahne olmuştu.

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