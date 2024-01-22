Fenerbahçe taraftarına müjde. Vargas krizi sona erdi

Kaynak: Voleybol Magazin
Fenerbahçe taraftarına müjde. Vargas krizi sona erdi
Tianjin Bohai Bank forması giyen Melissa Vargas Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Aynı anda hem Çin Ligi ekibi Tianjin Bohai Bank hem deVodafone Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet forması giyen Melissa Vargas Çin Ligi'nin bitiş tarihi 6 Şubat 2024 olarak açıklanınca, ara transfer döneminde Fenerbahçe Opet'e geri dönmesi bekleniyordu.

Ancak, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun transfer dönemini 3 Şubat 2024'te sona ereceğini açıklaması sonrası Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Opet'e bu sezon transfer olup olamayacağı konusunda belirsizlik hakimdi.

Fenerbahçe yönetimini kara kara düşündüren bu duruma Çin Voleybol Federasyonu'nu son noktayı koydu.

Federasyon Çin Ligi'nin bitiş tarihini 6 Şubat'tan 30 Ocak'a çekeceği belirtildi. Bu durumda, Melissa Vargas, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun belirlediği ara transfer dönemi son tarihine yetişerek Fenerbahçe Opet'e transfer olabilecek.

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