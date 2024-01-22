Fenerbahçe transferi açıkladı. Noua imzayı attı

Fenerbahçe Beko'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-Lacivertli ekip; son olarak İtalyan temsilcisi Bertram Derthona Tortona forması giyen Amine Noua ile bir aylık anlaşma sağlandığını duyurdu.

1997 doğumlu, 2.02 boyundaki Fransız forvet; 2023-24 sezonuna Hapoel Holon formasıyla başladı. Noua; aralık ayında İtalyan ekibi Bertram Derthona Tortona'ya transfer oldu.

Amine Noua; Holon formasıyla Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında bu sezon dört müsabakada forma giyerek 14.0 sayı, 6.8 ribaunt ortalamaları tutturmuştu.

Noua, sezonuna devamında Tortona ile çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında ise 2.5 sayı ve 2.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.