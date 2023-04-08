﻿Jesus fırtına gibi esti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti.
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Antrenmanda adeta Jesus fırtınası esti. Portekizli teknik adam özellikle taktik çalışmada sık sık futbolcularını uyardı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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