Şansal Büyüka sordu Atatürk'ü savunmak ne zamandan beri suç oldu?

343 Digital’in Youtube kanalına konuşan spor basınının bir numarası Şansal Büyüka, Suudi Arabistan rezaletinin ardından yapılan eleştirilerin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üzerinden yürütülmesini değerlendirdi.

TARİHE YAZILACAK TAVIR

Şansal Büyüka, Suudi Arabistan'da ortak bir tavır sergileyerek dik bir duruş sergileyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e teşekkür ederek, "Dursun Özbek ve Ali Koç; vatanı korudular, İstiklal Marşı'nı korudular, Türkiye'nin prestijini ve Cumhuriyet'in laik değerlerini korudular. Bu çok önemli bir şey. Bunlar, iki takımın tarihine yazılacak istinai şeylerden biridir" ifadesini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞ?

Şansal Büyüka, Ali Koç için yapılan eleştiriler için de "Ali Koç ne demiş? “Atatürk yoksa Fenerbahçe yok, maç yok, Türkiye yok. Biz oynamıyoruz” demiş. Atatürk’ü savunmak, Türk bayrağını savunmak, İstiklal Marşı’nı savunmak ne zamandan beri suç oldu?" diye isyan etti.