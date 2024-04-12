Fenerbahçe nasıl tur atlar? Olympiakos'u nasıl eler?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 yenildi.
Sarı lacivertli takım tur umudunu İstanbul'daki rövanş maçına taşıdı.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
- Sarı lacivertli takımın İstanbul'daki maçı en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 2-0, 3-1, 4-2 gibi.
- Her türlü beraberlikte tur atlayan taraf Olympiakos olacak.
- İki maçın toplamında daha çok gol atan taraf turu geçecek.
- Fenerbahçe 3-2 kazanırsa uzatmalara geçilecek. Yine sonuç değişmezse penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belirlenecek.