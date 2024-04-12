Fenerbahçe nasıl tur atlar? Olympiakos'u nasıl eler?

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Fenerbahçe nasıl tur atlar? Olympiakos'u nasıl eler?
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Olympiakos'u nasıl eler?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 yenildi.

Sarı lacivertli takım tur umudunu İstanbul'daki rövanş maçına taşıdı.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

- Sarı lacivertli takımın İstanbul'daki maçı en az 2 farklı kazanması gerekiyor. 2-0, 3-1, 4-2 gibi.

- Her türlü beraberlikte tur atlayan taraf Olympiakos olacak.

- İki maçın toplamında daha çok gol atan taraf turu geçecek.

- Fenerbahçe 3-2 kazanırsa uzatmalara geçilecek. Yine sonuç değişmezse penaltı atışlarıyla turu geçen taraf belirlenecek.

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