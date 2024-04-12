Acun'un bütün çarşaflarını canlı yayında ortaya döktü. Yanındaki spiker bile susturamadı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, YouTube üzerinden yayın yapan Sözde Futbol programında Acun Ilıcalı ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Programın spikeri Bişar Özbey, Ümit Özat'ın konuşmasını kesmek istese de Özat hararetli bir şekilde konuşmasına devam etti.

Ümit Özat konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

''Fenerbahçe'nin başına bir de Acun Ilıcalı çıktı arkadaşlar. Yav kardeşim, sen ne kadar çok bilmişsin ya. Lan senin paran pulun olmasa senin fikrini kim ne yapsın? Sen param pulum var diye konuşuyorsun. Çıkmışsın orda hakemin verdiği faulü anlatıyorsun ya.

Çıkmışsın hakem faulü vermiş vermemiş onu anlatıyorsun ya. Yav arkadaşım, sen kalkıyorsun ben işe erken gitmeyi kaldırdım. Bu insanlar işe niye erken gidiyor.

Lan Almanya sanayide öğlen sabah saat altıda gidiyor. Kimi kandırıyorsun? 10'da, 11'de işe mi gideriz? Dünyanın düzenini 3 kuruş paran var diye mi bozacaksın? Bu kadar mı makamlısın sen insanları kandırıyorsun? Bizim millet de böyle parası pulu mevki makamı olan adama hayatta yanlış yapmadığını düşünürler, bayılırlar.

Zaten bu zihniyetler yüzünden Fenerbahçe böyle gelemiyor. Bunlar maalesef başkanın kafasını yediler. Bir tane yaptırım kararı verdiremediler ya.''

Özat'ın bu açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Ümit Özat'ın reyting uğruna bu konuşmayı yaptığını savunurken, bir kısım da Ümit Özat'ı haklı buldu.

Özat'ın bu konuşması sosyal medyada gündem oldu.