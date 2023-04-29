Fenerbahçe Sivas'ı devirdi. Beşiktaş-Galatasaray derbisini beklemeye geçti

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 32. haftasında son haftaların formda ekibi Sivasspor, şampiyonluk yarışının adaylarından Fenerbahçe'yi ağırladı. İşte iki takım için de karşılıklı büyük bir mücadele gücüne sahne olan karşılaşmadan geriye kalanlar...

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonrası Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe için şampiyonluk umutları çok gür bir şekilde yeşermişti. Gelgitli mücadelede Arda Güler yıldızlaşırken sarı lacivertliler 3 puandan 90+6. dakikada Eze'nin golüyle oldu.

3-3'lük beraberlik camiada doğal olarak büyük bir hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör Jorge Jesus bile tribünlerle restleşmek durumunda kaldı.

VALENCIA YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

İşte böyle gergin bir psikolojinin ve ortamın ardından Sivasspor'a konuk oldu Fenerbahçe bugün... Maça tempolu ve hızlı başlamaya çalışan Kanarya, Arda Güler'in etkili oyunuyla 9. dakikada pozisyona girdi. Genç oyuncunun pasında hava topuna yükselen Valencia kafasına, kaleci Ali Şaşal'ın dirsek darbesini aldı.

Bir anda yere yığılan Ekvadorlu golcü, hareketsiz kalınca herkesin yüreği ağzına geldi. Bilinci açık kalan Valencia boyunluk takılıp ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

ROSSI'DEN MUHTEŞEM GOL...

Deneyimli forvetin yerine oyuna dahil olan isim Diego Rossi'ydi. Kronometreler 22. dakikayı gösterirken Diego Rossi muhteşem bir dripling ile Sivasspor kalesine yaklaştı, rakiplerinden sıyrıldı ve uzaktan, yerden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 0-1.

Diego'nun muhteşem golü, aynı zamanda karşılaşmada kaleyi bulan ilk şuttu. Üstünlük sayısının ardından Fenerbahçe saha içi organizasyonlarına devam etti. Luan Peres ilk 11'e geri dönünce bekten orta sahaya geçen Ferdi Kadıoğlu, Rossi ile sık sık kanat değiştirerek gedik oluşturmaya çalıştı.

İRFAN CAN VE FERDİ ORTAKLIĞI

Fenerbahçe, ev sahibi Sivasspor'a oranla çok daha efektif bir hücum performansı ortaya koydu. Arda Güler'in hızlandırdığı oyun, Rossi ve Ferdi gibi isimlerin de katkısıyla tehlikeli ataklara dönüştü. Ancak sarı lacivertliler topu 2. bölgeden 3. bölgeye iyi taşısa da rakip kalede sonuca gidemedi.

Ta ki 45 dakikaya ilave edilen süreye gelinene dek... 45+1'de İrfan Can Kahveci'nin altı pasa müthiş ortasını şık bir vuruşla Ferdi Kadıoğlu değerlendirdi: 0-2.

FERDİ İLK YARI İTİBARİYLE FİŞİ ÇEKTİ

İlk yarının son anlarında ikinci golün asistini yapan İrfan Can, rakibine müdahalesi sonrası sarı kart gördü. Ancak VAR incelemesi ile kartın rengi kırmızıya dönüştü ve sarı lacivertliler 45+5'te 10 kişi kaldı. Maça solda başlayıp sağ kanada geçen Ferdi, 45+10. dakikada takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti: 0-3.

Birinci devre itibariyle Sivasspor beklediği tehlikeleri oluşturup sonuç alamayan, Fenerbahçe ise özellikle 3. golle büyük bir avantajı yakalayan taraftı.

EĞRİBAYAT'TAN MUAZZAM KURTARIŞLAR

Teknik direktör Jorge Jesus, takımını ikinci yarıda sahaya sürerken 10 kişi kalınmasının etkisiyle Arda Güler yerine İsmail Yüksek'i oyuna almıştı. Sivasspor maça baskıyla başlayıp önce 62. dakikada Gradel ardından 63'te Samuel Saiz'in şutlarıyla gole çok yaklaştı. Ancak kaleci İrfan Can Eğribayat iki harika kurtarışla rakibine gol izni vermedi.

Topun hakimiyetini 3-0'ın getirdiği avantajla rakibine veren Fenerbahçe, 76'ya kadar dayanabildi. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Caicedo skoru değiştirdi: 1-3.

DERBİYİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Kalan süre içerisinde oyunu tutmayı başaran taraf Fenerbahçe, istediğine ulaşma yollarını deneyip bulamayan ise ev sahibi Demir Grup Sivasspor'du. Maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Kanarya, şimdi ezeli rakibinin Beşiktaş ile oynayacağı derbinin sonucunu beklemeye geçti.

Sarı lacivertli ekip hafta içi Türkiye Kupası'nda yine Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.