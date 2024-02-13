Fenerbahçe'nin gözdesi İtalya yolcusu

31 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlık durumu yaşanmazsa önümüzdeki sezon Serie A'da forma giyecek.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonundan beri şampiyon olamayan ve 10 yıllık özleme son vermek isteyen Fenerbahçe, sezon başında kaliteli ve derinlikli bir kadro kurmak için harekete geçmişti.

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri olan İranlı forvet Mehdi Taremi'nin transferi, Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilenmesine rağmen gerçekleşmemişti. bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mehdi Taremi İtalya'nın güçlü ekiplerinden Inter ile anlaşmaya vardı.

İtalyan trasnfer duyumcusu Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Inter, Mehdi Taremi ile her konuda anlaşmaya vardı.

Deneyimli golcü,önümüzdeki sezondan itibaren Inter forması giyecek.

INTER BİR TRANSFERİ DAHA NOKTALADI

Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Inter, Taremi sonrası bir transferi daha bitirdi.

İtalyan devi, Napoli ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Piotr Zielinski ile söz kesti.

Inter sağlık kontrollerinden geçirdiği Piotr Zielinski ile önümüzdeki günlerde uzun vadeli sözleşme imzalayacak.