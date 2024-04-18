Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un, Salih Uçan ve Oliver Torres ile görüştüğü iddia ediliyordu.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Salih ve Sevilla ile mukavelesi bitecek Oliver Torres konusunda Bordo-Mavililer'in görüşmelere başladığı belirtiliyordu.

Ancak Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; Salih Uçan ve Oliver Torres'in transfer edileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcular Salih Uçan ve Oliver Torres'in kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İki futbolcu ile ilgili herhangi bir transfer çalışması yapılmadığının vurgulandığı açıklamada, "Menajerler aracılığıyla "servis ettirilen" bu ve bunun gibi haberlerin, kulübümüzün titizlikle yürüttüğü transfer sürecine ciddi manada zarar verdiğini ilgili gazetecilere önemle hatırlatır, taraftarlarımızın dikkate almamasını rica ederiz."