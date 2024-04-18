Beşiktaş'ta 3 sakatlık daha. Ankaragücü maçı öncesi Serdar Topraktepe'nin eli kolu bağlandı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta peş peşe gelen sakatlık haberleri can sıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mert Günok'un ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme meydana geldiği açıklanmıştı. Semih Kılıçsoy'un da uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Siyah-Beyazlı ekip 3 oyuncusunun daha sakatlandığını açıkladı.

Serkan Emrecan Terzi ve Omar Colley'in yarınki maçın kadrosunda olmayacağı belirtilirken, Bakhtiyor Zainutdinov’un da uyluk sol arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği, tedavisine başlandığı belirtildi.

Bu açıklamanın ardından Beşiktaş'taki sakat oyuncu sayısı 5'e çıktı. Bu isimlerden sadece Mert Günok'un tedavisinin iyi gittiği, oynama şansının bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: