Beşiktaş'ta 3 sakatlık daha. Ankaragücü maçı öncesi Serdar Topraktepe'nin eli kolu bağlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta 3 sakatlık daha. Ankaragücü maçı öncesi Serdar Topraktepe'nin eli kolu bağlandı
Fernando Santos'un gönderilmesinin ardından Serdar Topraktepe'ye emanek edilen Beşiktaş'ta yarın oynanacak Ankaragücü maçı öncesi sakat oyuncu sayısı 5'e çıktı.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta peş peşe gelen sakatlık haberleri can sıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mert Günok'un ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme meydana geldiği açıklanmıştı. Semih Kılıçsoy'un da uyluk üst adale grubunda gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Siyah-Beyazlı ekip 3 oyuncusunun daha sakatlandığını açıkladı.

Serkan Emrecan Terzi ve Omar Colley'in yarınki maçın kadrosunda olmayacağı belirtilirken, Bakhtiyor Zainutdinov’un da uyluk sol arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği, tedavisine başlandığı belirtildi.

Bu açıklamanın ardından Beşiktaş'taki sakat oyuncu sayısı 5'e çıktı. Bu isimlerden sadece Mert Günok'un tedavisinin iyi gittiği, oynama şansının bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

whatsapp-image-2024-04-18-at-19-46-48.jpeg

İlgili Haberler
Erol Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe kaybetti. Şampiyonluk hayalleri yıkıldı
Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması
Fenerbahçe'de merakla beklenen maç programı belli oldu
Mourinho milyon dolarlık anlaşmayı yaptı. Anında İstanbul'a geldi
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı
Son Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı Video
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı Yerel Haberler
Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak Gündem
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak
Dünya şampiyonu milli sporcuya muhteşem karşılama Spor
Dünya şampiyonu milli sporcuya muhteşem karşılama
AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki Gündem
AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki
Zil tartışması kanlı bitti, öğretmenini bıçakladı Yerel Haberler
Zil tartışması kanlı bitti, öğretmenini bıçakladı
Anneanneye yapılan takma diş büyütme şakası izleyenleri kahkahaya boğdu Video
Anneanneye yapılan takma diş büyütme şakası izleyenleri kahkahaya boğdu