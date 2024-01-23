Ali Koç’a karşı Sabancı! Saadettin Saran’ın listesi belli oldu

Ali Koç'un sezon bitiminde görevi bırakma olasılığı karşısında Sarı - Lacivertlilerde tek alternatif Saadettin Saran olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe başkan adayı olan Saran'ın bir diğer amacı ise sezon sonu yapılacak naklen yayın ihalesini kazanarak Süper Lig'in haklarını eline geçirmek.

Bu iki durum aynı anda gerçekleşirse Saran hem Fenerbahçe başkanı hem de ligin yayıncısı olacak. Bu durum etik açıdan uygun olmayacağı için Saran'ın bu isteklerinden birinden vazgeçmesi gerekecek.

SABANCI'YI LİSTESİNE DAHİL EDECEK

Saran daha önce Aziz Yıldırım döneminde birlikte çalıştığı bazı isimlerle irtibat halinde. Kongrelerin etkili isimlerinden Rahmi Eyüboğlu'ndan destek alan Saran; Hamdi Akın, Zeynep Sabancı, Mehmet Karasu, Ünal Uzun ve Işık Eyigüngör gibi isimlerle görüştü.

Saran'ın en büyük umudu Hamdi Akın'la ortaklık kurmak. Zeynep Sabancı'yı listesine katmak.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Bazı kesimlerde Fenerbahçe ve Ali Koç sorunu var. Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamaması sporun tesadüfü mü sanıyorsunuz?

Ali Koç'un liderliğindeki Fenerbahçe bu ligde asla şampiyon olamaz. Aziz Yıldırım döneminde de çok haksızlığa maruz kaldık. Benim görüşüm bu. Fenerbahçe başkanlığımın Fenerbahçe'ye zarar verdiği noktaya geldik.

Fenerbahçe, Galatasaray, TFF bir karar veriyor, suçlu Ali Koç oluyor. Aday olmayı düşünmüyorum ki. Asla, asla diyemem ama soranlara, şu an başkanlığı sürdürmek istemediğimi söylüyorum.