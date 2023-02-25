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Fenerbahçe tribünlerinden ''Hükümet istifa'' tezahüratı

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi 'Hükümet istifa' tezahüratında bulundu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 19:27
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Fenerbahçe taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı

Fenerbahçe tribünlerinden ''Hükümet istifa'' tezahüratı
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Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi yüzünden ara verilen Süper Lig, Fenerbahçe-Konyaspor maçı ile başladı.

Devam eden mücadele öncesi Fenerbahçe taraftarı, ''Hükümet istifa'' şeklinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe tribünlerinden "Yalan yalan yalan dolan dolan dolan 20 sene oldu istifa ulan" sesleri yükseldi.

Tribünlerde ise “Acımız tarifsiz, başımız sağ olsun” ve “Yaşaran gözler ümit dolacak” pankartları yer aldı.

FENERBAHÇE VALENCIA İLE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, golcüsü Enner Valencia'nın penaltıdan bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti.
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