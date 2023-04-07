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Kupa galibiyeti sonrası Fenerbahçe, Karagümrük maçına odaklandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 19:24
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Fenerbahçe'de hedef Karagümrük

Kupa galibiyeti sonrası Fenerbahçe, Karagümrük maçına odaklandı
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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti.

Pas çalışmasının devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.

Dün akşam Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

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