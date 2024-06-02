Mourinho için Fenerbahçeli oldu

Selahattin Ekrekli
Mourinho için Fenerbahçeli oldu

Bir taraftar, farklı bir takım tuttuğunu ve Jose Mourinho'nun ilgisini çektiği için Fenerbahçeli olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek.

Taraftarlar imza töreni için stada akın etmeye başladı.

Bir araya gelen taraftarlar, büyük bir coşkuyla tezahüratlar ve marşlar söyledi.

Bir Fenerbahçeli taraftarın yaptığı yorum gündem oldu.

fbbb.png

MOURINHO İÇİN TAKIM DEĞİŞTİRDİ
Normalde Fenerbahçe'den farklı bir takım tuttuğunu belirten taraftar, ''Benim çok bir fikrim yok. Yeni geçtim. Normalde farklı takım tutuyordum ama bilmiyorum şu an ilgimi çok çekti. Eşim Mourinho'yu anlatıyor. Ben de aşırı derecede merak ediyorum bu sezon herhalde komple onu takip edeceğim. Hiç ilgim olmadığı halde.'' dedi.

İlgili Haberler
Jose Mourinho izdihamı
Fenerbahçe taraftarı 'Ali Koç'un arkasındayız' dedi. Mourinho'yu değerlendirdi
Fenerbahçe taraftarı 'Ali Koç'un arkasındayız' dedi. Mourinho'yu değerlendirdi
Galatasaray taraftarı Mourinho'yu karşıladı
Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
Son Haberler
Tavuğun yumurtasını bırakmasına yardımcı olan sıcak banyo yöntemi Video
Tavuğun yumurtasını bırakmasına yardımcı olan sıcak banyo yöntemi
Tekrar seçimlerde sandıklar kapandı. Oy sayımına geçildi Gündem
Tekrar seçimlerde sandıklar kapandı. Oy sayımına geçildi
Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi Spor
Ali Koç zorda kaldı. Dursun Özbek'ten yardım istedi
Sıcak havadan bunalan çocuklar oto yıkamada serinledi Video
Sıcak havadan bunalan çocuklar oto yıkamada serinledi
Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı Gündem
Depremzede kıza tecavüz etti. Suçunu kabul etti serbest kaldı
Jose Mourinho izdihamı Spor
Jose Mourinho izdihamı
Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış Ekonomi
Doktor mühendis diş hekimi için peşin vergi sistemine geçiyor. Çok lüks yaşıyorlarmış