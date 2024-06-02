Mourinho için Fenerbahçeli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek.

Taraftarlar imza töreni için stada akın etmeye başladı.

Bir araya gelen taraftarlar, büyük bir coşkuyla tezahüratlar ve marşlar söyledi.

Bir Fenerbahçeli taraftarın yaptığı yorum gündem oldu.

MOURINHO İÇİN TAKIM DEĞİŞTİRDİ

Normalde Fenerbahçe'den farklı bir takım tuttuğunu belirten taraftar, ''Benim çok bir fikrim yok. Yeni geçtim. Normalde farklı takım tutuyordum ama bilmiyorum şu an ilgimi çok çekti. Eşim Mourinho'yu anlatıyor. Ben de aşırı derecede merak ediyorum bu sezon herhalde komple onu takip edeceğim. Hiç ilgim olmadığı halde.'' dedi.