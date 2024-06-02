Fenerbahçe taraftarı 'Ali Koç'un arkasındayız' dedi. Mourinho'yu değerlendirdi

Fenerbahçe Jose Mourinho ile anlaştı ve bu akşam saat 19.00'da imza töreni düzenlenecek.

İmza töreni Ülker Stadı'nda yapılacak.

Bu tören öncesi toplanan Fenerbahçe taraftarı, tezahürat ve marşlarla sevinçlerini gösterdi.

Taraftarlar, Mourinho'nun gelişini değerlendirdi.

İŞTE YAPILAN YORUM

''Hoca dünyaca ünlü. Kendini belli etmiş bir adam. İyi bir adam. Bizim tribüne de yakışacak bir adam. Güveniyoruz. İnşallah devamı gelecek. Ali Koç'un da arkasındayız. Aziz Yıldırım'ı da severiz ama Ali Koç'un arkasındayız. İsmail Kartal da iyi hocaydı. Hakkınız yiyemeyiz. En kötü günümüzde geldi ve yanımızda oldu. Sağolsun. Adam elinden geleni yaptı, kimse kötüleyemez.''