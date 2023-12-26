Fenerbahçeli Edin Dzeko Galatasaray aşığı çıktı! Yıllar önceki sözleri gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Fenerbahçeli Edin Dzeko Galatasaray aşığı çıktı! Yıllar önceki sözleri gündem oldu
Edin Dzeko'nun yıllar önce TRT'ye verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili sözleri olay yarattı.

Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko oynadığı başarılı futbolun yanı sıra hem saha içi ve hem de dışındaki liderliğiyle ön plana çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Bosnalı yıldız, son oynanan Galatasaray derbisindeki tavırları, "Tam bir Fenerbahçe aşığı. Sanki yıllardır bu renkler için mücadele ediyor" yorumları yapılmasına neden olmuştu.

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Mauro Icardi ile saha içinde bir pozisyon sonrası tartışan, Edin Dzeko, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya cevap vermişti. Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak yeni ortaya çıkan videoya göre Edin Dzeko bir dönem tam bir Galatasaray sevdalısıymış!

2014 yılında TRT'ye özer röportaj veren Bosnalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı ekibe övgüler yağdırmış.

TRT Spor'un Rio Yolu programına konuşan Edin Dzeko, "Kontratım seneye bitiyor. Teklif gelmesi halinde ciddi düşüneceğim. Galatasaray’ı medyadan takip ediyorum. İyi bildiğim ve tanıdığım bir takım. Roberto Mancini ile yeni bir şampiyonluk daha yaşamak hiç de fena olmaz" demiş.

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Aynı dönemde Sarı-Kırmızılı ekipte oynayan Bosna Hersekli Misimovic'in, Galatasaray'dan övgüyle bahsettiğini kaydeden Dzeko "Bosna Hersek Milli Takımı’ndan arkadaşım Misimovic, Galatasaray taraftarını yere göğe sığdıramıyor. Türk taraftarları ben de fantastik buluyorum. Çılgın taraftar topluluğuna oynamak her zaman keyifli" sözlerini kullanmış.

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