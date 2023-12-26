Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamayacağını Başbakan Lemi Çelik açıkladı

Trabzonspor taraftarının ‘Başbakan' lakabını taktığı ve 1997 yılına kadar Bordo Mavili formayı giyen Lemi Çelik Türk futboluyla siyasetin ilişkisini açıkladı.

Lemi Çelik Süper Lig’de sadece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan icazet almadığını söyledi.

İŞTE LEMİ ÇELİK’İN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Ama en vahimi nedir biliyor musunuz.

Süper Lig’de Fenerbahçe haricinde bütün kulüplerin başkanları tamamıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan icazet almak zorundadır.

Yani Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’un başkanları Cumhurbaşkanı’ndan onay almak zorundadır.

Sadece bu konuda Fenerbahçe başkanı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

Onun haricinde Türk futbolundaki tüm kulüpler federasyonlar tamamıyla iktidarın yönlendirmesiyle şekillendirilmesiyle, kendi yandaşlarıyla, kendi arkadaşlarıyla, kendi oluşturdukları pastayı kendi aralarında paylaşma anlayışıyla kulüpleri ve sporu yönetmektedirler.