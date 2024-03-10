Emre Belözoğlu af istedi

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Emre Belözoğlu af istedi
Samsunspor'a mağlup olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu konuştu.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Ankaragücü Samsunspor’a 2-1 mağlup.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu camiadan özür diledi.

İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamaları:

"Bugün maçı isteyen bir Samsunspor vardı. Bu konumuz bu haldeyken bu performansı açıkçası beklemiyordum. Ama yine de ligin bitimine çok var. alınabilecek 27 puan var. Herkesin puanı birbirine yakın. Buradan çok fazla şekilde üzgün ayrıldığımı söyleyebilirim. Ama her maçı da kazanabilecek, bu ligde kalabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum."

"Ne olursa olsun önümüzde 9 tane maç var. Her puanın, her zerresine talip bir şekilde yolumuza devam etmek ve bugünkü performansı unutturmak adına mücadele etmemiz lazım. Bugünkü performans adına bütün camiadan, taraftarımızdan tüm samimiyetimle özür diliyorum. Samsunspor'da tebrik ederim. Maçtan önce Samsunspor taraftarlarının iki takımı tribünlere çağırması kesinlikle çok güzel tabloydu. Keşke maçta, bizim adımıza da maç böyle güzel tablo olabilseydi."

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