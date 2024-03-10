Kadıköy'de Emre Belözoğlu sürprizi

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Kadıköy'de Emre Belözoğlu sürprizi
Fenerbahçeli taraftarlar, Pendikspor maçı öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na küfür etti.

Maç öncesinde kale arkasındaki taraftarlar, Belözoğlu'na küfür ederken, tribünlerin büyük bölümü de onlara katıldı ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçından bu yana süren gerilim sürdü.

NE YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü - Fenerbahçe maçında deplasman tribününde olan Fenerbahçeli taraftarlar, Emre Belözoğlu'na küfür etmiş, Belözoğlu maç sonrası "150 yıl yaşasam böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim" demişti.

Birkaç gün önce 343 Digital YouTube kanalında konuşan Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe ile ilgili bir hayalim yok" dedi ve sarı-lacivertli taraftarların tepkisini aldı.

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