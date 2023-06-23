Fenerbahçe'nin yeni starı Dzeko'nun savaş yıllarını anlattığı o anları, Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA- YENİÇAĞ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, savaştan sağ olarak kurtulan şanslı Boşnaklardan biri.

Henüz daha 6 yaşındayken bomba ve silah sesleriyle tanıştı.

Doğduğu şehir Saraybosna, Şehir, Bosna Savaşı sırasında dünya modern savaş tarihindeki en uzun kuşatmaya maruz kaldı.

Her gün yüzlerce insan öldürüyordu. Dzeko çocukluğunu yaşayamadan ölüm korkusunu yaşayanlardandı.

O günleri anlatırken, hala ürperdiğini söylüyor;

"15 KİŞİ 35 M2'LİK EVDE KALDIK"

“Çatışmalar başlamadan hemen önce doğdum ve erken çocukluğumu 1992'den 1996'ya kadar şehir kuşatmasının ortasında geçirdim. Evimiz yıkıldı, bu yüzden büyükanne ve büyükbabamın yanına taşınmak zorunda kaldık. Bütün aile orada tek çatı altında yaşıyordu, belki 15 kişi 35 metrekarelik bir apartman dairesine tıkılmıştık"

"KORKUDAN AĞLARDIM"

“Bir şey olursa veya tanıdığımız birinin öldürüldüğüne dair bir haber gelirse diye sürekli stres ve endişe vardı. Sadece gençtim ve sık sık korkudan ağlardım. Her gün silahların ateşlendiğini duyabiliyordunuz ve aile dostlarımızı ve hatta bazı akrabalarımızı kaybettik"

"ANILAR SENİ TERKETMİYOR"

"Öylesine acılar yaşandı ki, o anılar seni terk etmiyor. Çok kötü bir dönemdi, çok üzücü ve travmatik bir çocukluk geçirdim. Gerçekten tanık olmayan, böyle bir şeyi yaşadığınızı hayal edemezsiniz. Savaş bittiğinde, en azından zihinsel olarak daha güçlü hissettim. Bundan sonra beni korkutabilecek pek bir şey olmadı”