Fenerbahçe'nin yeni transferi Krunic İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, İstanbul'a iniş yaptı.

Bonşak yıldız, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Fenerbahçe, yaptığı açıklamada, 'Kulübümüz, orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.' demişti.

KRUNIC KİMDİR?

Rade Krunic, 1993’te Bosna Hersek doğumlu bir orta saha oyuncusudur. Bosna Hersek millî takımında ve İtalya’nın AC Milan takımında oynamaktadır.

Krunić, Sutjeska Foča’da profesyonel oldu ve 2013’te Donji Srem’e gitti. 2014’te Hellas Verona’ya satıldı ama aynı yıl Donji Srem’e kiralandı.

2015’te Borac Čačak’a giden Krunić, daha sonra Empoli’ye transfer oldu. Empoli’de dört sezon oynadı ve 2019’da 8,6 milyon Avro’ya AC Milan’a geçti.