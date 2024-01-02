Giovanni van Bronckhorst'un Muslera'ya attığı müthiş gol gündem oldu

Teknik direktörlük için adı Beşiktaş'la ciddi şekilde anılan Giovanni van Bronckhorst'un 2010 yılında Galatasaraylı Fernando Muslera'ya attığı gol yeniden gündem oldu.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ve Uruguay, yarı finalde karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Hollanda, adını finale yazdırmış, finalde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamışlardı.

O dönem Lazio'da forma giyen Uruguay milli takımı kalecisi Muslera, Giovanni van Bronckhorst'un uzaklardan attığı şık gole engel olamamış, topu ağlarında görmüştü.

Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ın bir numaralı teknik direktör adayı olması sonrası, bu ikili arasındaki video yeniden gündeme geldi.