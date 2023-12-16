Fenerbahçe'nin yıldızına Yunanistan'dan dev talip

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı.

OLYMPIAKOS TALİP OLDU

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos Crespo ile ilgileniyor. Yunan devi, bu transfer için 27 yaşındaki futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

BİR ARAYA GELDİLER

Estoril’in eski, Olympiakos'un yeni sportif direktörü olan Pedro Alves ve Crespo'nun menajeri Atina'da bir araya geldi.

PERFORMANSI

2021 yazında Estoril'in'den Fenerbahçe'ye transfer olan Crespo, bu zamana kadar sarı-lacivertliler ile 77 maçta forma giydi. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistlik katkı sağladı.