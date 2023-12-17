Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a farklı tarife

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a farklı tarife
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom'u 99-71 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko mücadeleye iyi başlarken, Hayes'in 3. dakikadaki üç sayılık basketiyle 9-2 öne geçmeyi başardı. Mola dönüşü kendine gelen Türk Telekom, 8. dakikada Alfred'in smacıyla farkı 2 sayıya getirdi: 17-15. Kalan bölümde savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, hücumda da etkili oldu ve çeyreği 26-18 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de etkili giren Fenerbahçe Beko, Dorsey önderliğinde bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 41-24. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-28 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Melih Mahmutoğlu ile üst üste sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 55-35. Son periyoda 71-48 üstün giren Kanarya, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada parkeden 99-71 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Dorsey 19, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayıyla oynadı. Konuk ekip adına en skorer isim 16 sayı üreten Enoch oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Tolga Edis

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 16, Melih Mahmutoğlu 18, Hayes 12, Pierre 5, Motley 12, Biberovic 8, Dorsey 19, Sertaç Şanlı 3, Madar 6, Emre Ekşioğlu, Yiğit Hamza Mestoğlu

Türk Telekom: Wallace 8, İsmail Cem Ulusoy 15, Alfred 5, Yiğitcan Saybir 4, Enoch 16, Mehmet Yağmur 9, Boran Güler, Selim Nav 2, Okben Ulubay 8, Metehan Akyel 4

1. Periyot: 26-18

Devre: 46-28

3. Periyot: 71-48

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