Fenerbahçe'nin yüreği ağzına geldi. Ya Djiku onu yapmasaydı? Fatih Saboviç yazdı

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 3-0’lık skorla mağlup etmenin getirdiği içsel enerjiyi sahaya yansıtarak rövanşı kolay geçmeyi planlayan Fenerbahçe, Kadıköy’de maça hazırdı.

Sarı lacivertli tribünler de aynı şekilde takımla bir olup kendi güçlerini sahaya yansıtmanın peşindeydi. GFB Europe’un Belçika’da oluşturduğu ateşli tribünle Fenerbahçe camiasına yayılan pozitif kolektif enerji, Kadıköy’e de geçmişti.

BİR AVANTAJ VARDI

Fenerbahçe, ilk karşılaşmada kendisine büyük problem çıkarma potansiyeli barındıran ancak İsmail Yüksek ile defansın -koordineli iletişimi- özverisiyle etkisiz kalan Saint-Gilloise’in en golcü ismi Amoura sarı kart cezalısı olduğu için maça zaten 1-0 önde gibi başlamıştı.

Bu sezon taraftarı önünde çıktığı 6 Avrupa karşılaşmasını da galip bitiren Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 7. galibiyete de erişmek istiyordu.

KARTAL ROTASYONLA BAŞLADI

Lig maratonunda ezeli rakibi Galatasaray ile olan zirve kovalamacası devam eden Fenerbahçe, bunu göz önünde bulundurarak hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesinde bazı isimleri dinlendirmeye seçti.

Kalede İrfan Can Eğribayat vardı, defans ikilisi bu kez Djiku ve ilk maçın önemli kahramanlarından Jayden Oosterwolde ile kurgulanmıştı. İleride ise Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent ve Michy Batshuayi’den oluşan bir hat vardı.

AMOURA YERİNE ECKERT TERCİHİ…

Saint-Gilloise’te takımın kart cezalısı net golcüsü Amoura’nın yokluğunda bu sezon 34 maçta 10 gol ve 3 asist üreten Dennis Eckert vardı. Görece Amoura’ya nazaran daha az etkili olabileceği düşünülen Eckert de kendini kanıtlama ve vitrine çıkma çabasını kuşkusuz değerlendirmek istiyordu.

İki takımın karşılıklı olarak birbirlerini ölçmesiyle başlayan mücadelenin ilk dakikalarının ardından oyun iki taraf için de yavaş yavaş ana standart hattını görünür kılmaya başladı.

GOLE İKİ KEZ YAKLAŞTILAR

Fenerbahçe’nin ilk 15 dakika itibariyle oynadığı baskılı oyun, 18. dakikada Osayi’nin golüyle sonuçlansa dq; ofsayttan geri döndü temsilcimizin sayısı… Son dönemde suskun kalan Szymanski, 21. dakikada bir kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak top az farkla dışarıya gitti.

Saint-Gilloise 3-0’ın rövanşında olmasına rağmen atağa kalkarken geride kendi yarı alanında 1-2 futbolcu bırakacak kadar cesurdu. Ancak bu onların geriye dönüşleri ya da ani kontralara tepkilerini zayıflatmadı. Takım boyunu kısa tutarak bol bol taktik geçişi gerçekleştirdiler.

SAINT-GILLOISE ENGELLERİ AŞAMADI

Union Saint-Gilloise, ilk maçta uygulamaya çalışıp başaramadığı hücum taktikleri ve setlerini; 28 ile 32. dakikalar arasında birkaç kez gösterdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat rakibe arka arkaya bu anlarda şans vermedi. Gidişatı ve oyunun temposunu konuk takımın belirlediği anlarda kalesini gole kapatabilmek Fenerbahçe için çok önemliydi.

Nitekim bunu başaran sarı lacivertliler, çeyrek finalle arasına yalnızca 45 dakika bırakırken soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gidildi ve devre başladığı gibi sona erdi.

ŞOK ATAK, ŞOK GOL…

Soyunma odasından geri dönen takımlar; daha farklı bir parametreyle sahadaydı. Fenerbahçe, rakibine oranla daha baskın gözüktü. Mücadelenin ilerleyen anlarında dakikalar 62’yi gösterirken İsmail Kartal iki hamle yaptı. İrfan Can Kahveci ile Fred'in yerine Tadic ve Zajc oyuna girdi.

68’de ani gelişen Union Saint-Gilloise akınında Rasmussen’in Ferdi’nin üzerinden kafa vuruşunda konuk takım 1-0 öne geçti.

Bu andan sonra rakibini kendi yarı alanından atmak isteyen Fenerbahçe’den ileride top tutabilme özelliğiyle fark yaratabilecek Edin Dzeko hamlesi geldi. Boşnak golcü kulübeden oyuna, 70’lerin ortasında dahil oldu.

KADER ADAMI DJIKU…

Maçın en kritik kader anlarından biri 74’te Djiku’nun kafayla çizgiden çıkardığı topta yaşandı. Deneyimli yıldızın çizgiden çıkardığı bu top ve Saint-Gilloise golü, rakibin skoru artırmaya yönelik bir tuzak kurmaya çalıştığı süreçte ilaç gibi geldi.

Oyun sakatlıklardan ve bazı zaman geçirme hamlelerinden ötürü tempodan düştü ve aslında normal süre ile birlikte sonlara doğru gelinirken; saha içi sakinleşti.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İYİ ALAN TUTTU

Bitime 5-6 dakika kala Saint-Gilloise’in ikinci golü bulma hedeflerindeki her çaba, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın ellerinde eridi.

Geri kalan süreç boyunca avantajlarını ve enerjisini iyi kullanmayı başaran Kanarya, rakibine 1-0’lık skorla mağlup olmasına rağmen turu göğüsleyen taraf oldu