Galatasaray sahasında rahat kazandı

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Telekom Baskets Bonn ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar Alman ekibini 98-85 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuç ile birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray Ekmas maç fazlasıyla 3. Sıraya yükseldi.

Alman ekibi ise yine maç fazlasıyla gruptaki liderliğine devam etti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar yeni başantrenörü Yakup Sekizkök ile 2. Galibiyetini aldı.