Galatasaray sahasında rahat kazandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray sahasında rahat kazandı
Sahasında Telekom Baskets Bonn ile karşılaşan Galatasaray 98-85 galip geldi.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Telekom Baskets Bonn ile karşı karşıya geldi.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar Alman ekibini 98-85 mağlup etmeyi başardı.

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Bu sonuç ile birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan Galatasaray Ekmas maç fazlasıyla 3. Sıraya yükseldi.

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Alman ekibi ise yine maç fazlasıyla gruptaki liderliğine devam etti.

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Öte yandan sarı-kırmızılılar yeni başantrenörü Yakup Sekizkök ile 2. Galibiyetini aldı.

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